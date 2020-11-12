Премьер Франции заявил, что каждая четвертая смерть в стране вызвана COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Режим изоляции, введенный во Франции с 30 октября с целью сдержать распространение коронавируса, продолжится еще по меньшей мере две недели, заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Премьер отметил, что количество госпитализаций в стране превышает показатели весны, и причина летального исхода у четверти умирающих во Франции связана с коронавирусом.

"Было бы безответственным ослаблять локдаун сейчас. Успехи, что мы видим, хрупки", - сказал он на пресс-конференции.

В то же время, по его словам, если замедление прироста случаев болезни сохранится, то страна минует пик заболеваемости в начале следующей недели. Однако Кастекс не исключил дальнейшего ужесточения ограничительных мер в случае ухудшения ситуации.

Он добавил, что, если условия позволят, власти ослабят ограничения на Рождество.

Накануне суточный прирост новых случаев коронавируса во Франции составил 35 тыс. 879.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировано свыше 1,86 млн случаев заражения коронавируса, более 42,5 тыс. инфицированных скончались.