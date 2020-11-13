В Белоруссии предложили лишать гражданства за тяжкий вред интересам страны

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Палаты представителей Национального собрания готовят к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии законопроект об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь".

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", - сообщила депутат Мария Василевич в пятницу госагентству БелТА.

Также, по словам Василевич, в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".

Депутат рассказала, что согласно документу планируется расширить перечень тех, кто имеет право получить белорусское гражданство в упрощенном порядке, и ввести новый для Белоруссии институт - восстановление в гражданстве.

"Кроме того, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления", - отметила Василевич.