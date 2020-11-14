Трамп заявил, что время покажет, кто будет у власти в США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.

"Чья администрация будет здесь? Кто знает. Наверное, время покажет", - сказал он в Белом доме в ходе выступления, посвященного теме коронавируса COVID-19.

Ранее в ноябре кандидат в президенты США Джо Байден, основываясь на прогнозах СМИ, объявил себя победителем выборов. Трамп не признал поражение и решил оспаривать в судах результаты в ряде американских штатов. Ожидается, что борьба Трампа и Байдена в судах займет минимум несколько недель.