В Минске начались задержания на акции оппозиции

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - До десяти человек задержаны в белорусской столице, где в воскресенье проходят несанкционированные протесты оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, рядом с так называемым "народным мемориалом" первому погибшему в первые дни протестов Александру Тарайковскому рядом с метро "Пушкинская" на северо-западе Минска начали собираться протестующие.

Туда подъехали несколько автозаков и автобусы с ОМОН. Сначала людей оттесняли от мемориала, затем начали задерживать.

Ранее сообщалось, что в преддверии несанкционированных акций в Минск сотрудниками силовых структур была введена спецтехника. В городе начались перебои с интернетом.