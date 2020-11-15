Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило сто человек, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

В списках "Весны" уже 104 человека, и они продолжают дополняться.

Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице.

Между тем, как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, несколько сотен протестующих собрались на так называемой "Площади перемен" (в районе улицы Червякова в центре города). Силовики сначала не задерживали собравшихся, однако, когда на площади собрались несколько сотен человек применили светошумовые гранаты.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.