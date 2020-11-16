Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:08Заразились
на 15.11В России 1 925 825+22 572В мире 54 370 186+443 028

ВВП Японии в III квартале взлетел на рекордные 21,4%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2020 года ВВП Японии вырос на рекордные 21,4% в годовом выражении после самого значительного спада в истории на 28,1% в апреле-июне, свидетельствуют предварительные официальные данные.

Экономический кризис

В результате объем экономики достиг 508 трлн иен ($4,85 трлн).

В поквартальном выражении рост в июле-сентябре составил 5%, что также является рекордом, после падения на 8,2% во втором квартале. Это первое увеличение показателя за последние четыре квартала на фоне восстановления экономики после шока, вызванного пандемией COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный прирост - на 4,4% за квартал и на 18,9% за год, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в третьем квартале увеличились на 4,7% относительно предыдущих трех месяцев (в апреле-марте они упали на 8,1%). Государственные расходы выросли на 2,2% (-0,4%).

Экспорт повысился впервые за три последних квартала - на 7% после падения на 17,4% во втором квартале. Между тем импорт рухнул на 9,8% после подъема на 2,2%.

Темпы сокращения капзатрат замедлились в июле-сентябре до 3,4% по сравнению с 4,5% в предшествующие три месяца. При этом эксперты ожидали снижения всего на 3%.

Хроника 27 января – 16 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Япония коронавирусв

Новости по теме

Новости

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день

В Белоруссии насчитали более 1,1 тыс. задержанных на протестах за день

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 ноября

Пекин заявил США протест из-за новых мер против китайских компаний

Пекин заявил США протест из-за новых мер против китайских компаний

Скончался глава МИД Сирии

СМИ сообщили о планах Трампа принять новые жесткие меры против Китая

Пилотируемый корабль Crew Dragon выведен на орбиту

Корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

Более тысячи человек задержаны в воскресенье на протестах в Белоруссии

Более тысячи человек задержаны в воскресенье на протестах в Белоруссии

Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');