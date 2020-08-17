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ВВП Японии во II квартале рухнул на рекордные 7,8%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года экономика Японии сократилась на 7,8% к предыдущим трем месяцам, свидетельствуют предварительные официальные данные. Падение ВВП было зафиксировано третий квартал подряд и стало рекордным, что обусловлено негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономический кризис

В январе-марте ВВП Японии упал на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП во II на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

В годовом измерении японская экономика в апреле-июне рухнула на 27,8% при прогнозе о падении на 27,2%. В первом квартале ВВП снизился на 2,2%.

Потребительские расходы в апреле-июне упали на 8,2% в поквартальном выражении по сравнению со снижением на 0,8% в первом квартале. Государственные расходы сократились на 0,3% (ранее - не изменились).

Экспорт рухнул на 18,5% - падение стало максимальным с первого квартала 2009 года. Импорт снизился на 0,5%, падение было отмечено третий квартал подряд.

Хроника 27 января – 17 августа 2020 годаЭкономический кризис
Япония коронавирус

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