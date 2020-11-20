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В Минске задержали администратора нескольких оппозиционных телеграм-каналов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии сотрудники МВД задержали 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором телеграм-каналов "Мая Краiна Беларусь" "Беларусь 24", "Баста", "Беларусь Головного Мозга" и "Элехтарат".

"Женщина признана подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания", - говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в пятницу.

Кроме того, по словам Чемодановой, установлено, что женщина управляла пабликом "Европейская Беларусь" и активно сопровождала его в соцсетях. "За это ежемесячно получала около Br600 от основного координатора одноименной кампании", - сообщила официальный представитель МВД.

"В ходе обыска квартиры минчанки изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковская платежная карточка и протестная атрибутика", - добавила она.

Чемоданова рассказала, что участники телеграм-каналов "Мая Краiна Беларусь" "Беларусь 24", "Баста", "Беларусь Головного Мозга" и "Элехтарат" "выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, протестовать и оказывать сопротивление милиционерам". В чатах также публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей, а также распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе.

Белоруссия Минск

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