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Азербайджан продлил карантин по COVID-19 почти до конца декабря

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Специальный карантинный режим по COVID-19 в Азербайджане продлен до 28 декабря, говорится в заявлении республиканского оперативного штаба.

"С целью предотвращения распространения вируса в Азербайджане специальный карантинный режим в Азербайджане продлен до 6:00 28 декабря", – сообщил оперштаб.

С 0:00 21 ноября по 6:00 28 декабря на выходных на территории Азербайджана не будет работать общественный транспорт. В связи с этим также до 6:00 28 декабря продлевается закрытие Бакинского метро.

Кроме того, в документе говорится, что "с 21 ноября по 28 декабря по всей стране в субботу и воскресенье приостанавливается оказание услуг на всех объектах, кроме аптек и продуктовых магазинов".

Число сотрудников частных и государственных предприятиях, выходящих на работу, будет сокращено до 30%.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане ношение защитных масок с 21 ноября становится обязательным.

"С 21 ноября в зонах специального карантинного режима во всех открытых и закрытых местах ношение медицинских масок будет носить обязательный характер", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в Азербайджане был обновлен максимум по числу новых заражений COVID-19, впервые за сутки заболели больше 3 тысяч человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 87 163.

Азербайджан коронавирус COVID-19

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