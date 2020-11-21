Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 субботы по московскому времени 57 517 850 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 622 334, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 371 589 против 1 360 342 человек по состоянию на утро пятницы, выздоровели более 36,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 910 857 инфицированных 11 715 167 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 195 690) и 254 тысяч. 384 252 514 летальных исходов (рост за сутки - 1 870), излечились более 4,45 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 46 232 человека. Всего зафиксировано 9 050 597 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 564 до 132 726, поправились более 8,47 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 020 164 заболевших 5 981 767 заболевших, что 38 397 человек больше, чем сутками ранее, умерли 168 613 больных 168 061 больной (рост - на 552), вылечились более 5,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 176,8. В США на 1 млн жителей скончались 785 человек, Индии - 96, Бразилии - 791.