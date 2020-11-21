На границе скопились 690 фур из-за закрытия Военно-Грузинской дороги

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Уже 690 большегрузов ожидают открытия Военно-Грузинской дороги, которая была закрыта вечером в среду из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

Для водителей развернут пункт обогрева.

Движение на Военно-Грузинской дороге было закрыто для всех видов транспорта с 23:00 среды по московскому времени из-за ухудшения погодных условий.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.