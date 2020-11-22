В Белоруссии сообщили о более 60 задержанных на акциях в республике

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На несанкционированных акциях протеста в Белоруссии задержаны 62 человека, сообщает в воскресенье незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Основная масса задержаний, по информации правозащитников, проводилась в Минске, но есть они и в других городах.

В белорусской столице, как передает корреспондент "Интерфакса", в частности, проводятся задержания в микрорайоне Каменная горка - у одного из торговых центров собралось несколько сотен человек, силовики разогнали протестующих, при этом было задержано несколько человек.

В воскресенье в Минске и некоторых других городах страны проходят локальные акции протеста.

Утром в белорусскую столицу была направлена военная техника, огорожены центральные площади. На данный момент в столице закрыто более десяти станций метро, мобильный интернет работает с перебоями.