Правозащитники насчитали около 20 задержанных на акциях в Белоруссии
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в Минске и других городах на акциях протеста в воскресенье проходят задержания протестующих.
В списках "Весны" пока 19 человек, 17 задержаны в разных районах Минска, по одному человеку в Заславле (Минская область) и Новополоцке (Витебская область).
Правозащитники сообщают также, что среди задержанных есть несовершеннолетний и 83-летний мужчина.
Ранее очевидцы сообщали о применении спецсредств на акции в микрорайоне Каменная горка в белорусской столице.
В Белоруссии более трех месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.
Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в белорусской столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.