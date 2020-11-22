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Правозащитники насчитали около 20 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в Минске и других городах на акциях протеста в воскресенье проходят задержания протестующих.

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В списках "Весны" пока 19 человек, 17 задержаны в разных районах Минска, по одному человеку в Заславле (Минская область) и Новополоцке (Витебская область).

Правозащитники сообщают также, что среди задержанных есть несовершеннолетний и 83-летний мужчина.

Ранее очевидцы сообщали о применении спецсредств на акции в микрорайоне Каменная горка в белорусской столице.

В Белоруссии более трех месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в белорусской столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Забастовка в Белоруссии

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Белоруссия Минск

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