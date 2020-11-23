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ХАМАС потребовал от Эр-Рияда объяснений в связи с визитом Нетаньяху

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газы, Сами Абу Зухри потребовал объяснений от руководства Саудовской Аравии после сообщений о тайном визите в королевство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет The Times of Israel.

Он назвал этот визит "оскорблением" палестинского народа и сравнил его с приглашением ущемлять права палестинцев.

Израильский чиновник ранее рассказал телеканалу Kan, что в минувшее воскресенье Нетаньяху посетил город Неом, где провел переговоры с саудовским наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и госсекретарем США Майком Помпео.

The Times of Israel пишет, что это были первые контакты представителей Израиля и Саудовской Аравии столь высокого уровня. По данным Kan, лидеры двух стран обсуждали проблему Ирана и скорую смену администрации США.

Для поездки в Неом Нетаньяху воспользовался частным самолетом бизнесмена Эхуда Ангела, утверждает Kan. На этом же самолете в прошлом году премьер летал на секретные переговоры в Оман. В Саудовскую Аравию премьера сопровождал шеф Моссада Йоси Коэн.

Представители руководства Израиля не комментируют эту информацию.

Помпео сообщил, что провел конструктивную встречу с саудовским наследным принцем, не упомянув Нетаньяху.

Израиль Биньямин Нетаньяху Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд Майк Помпео ХАМАС Неом

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