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МИД Саудовской Аравии опроверг данные о переговорах принца с Нетаньяху

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг сообщения СМИ о якобы состоявшейся ранее в королевстве секретной встрече кронпринца Мухаммеда бен Салмана, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Майка Помпео.

"Я встречал и провожал госсекретаря Помпео в аэропорту в Неоме и был на его встрече с кронпринцем. Израильтян там не было", - заявил министр телеканалу "Аль-Арабийя".

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Также он написал в своем твиттере, что встречи, подобной той, о которой сообщали СМИ, никогда не было, а переговоры вели только представители Саудовской Аравии и США.

Ранее информационный портал Axios сообщило со ссылкой на источники в Израиле о переговорах кронпринца с Нетаньяху и Помпео, а также о присутствии на встрече директора Моссада Йосси Коэн. В офисе Нетаньяху не подтвердили эти данные, но и не опровергли их, указывал портал.

В воскресенье, 22 ноября, в офисе Нетаньяху отложили еженедельное совещание кабинета министров, сославшись на то, что к нему требуется больше подготовки. Однако реальной причиной переноса совещания была как раз поездка Нетаньяху в Саудовскую Аравию, утверждают источники.

Axios со своей стороны подчеркивал, что де-факто "отношения между руководителями Израиля и Саудовской Аравией существуют давно, но их держали в секрете, и эта встреча на столь высоком уровне - первая, о которой сообщили источники, хотя ни одна из сторон и не подтвердила ее официально".

Axios также указал на то, что Израиль и Саудовская Аравия обеспокоены планами Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, относительно ядерного соглашения с Ираном.

Саудовская Аравия Израиль Биньямин Нетаньяху

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