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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:01Заразились
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В Сингапуре уже две недели не выявляли новых случаев COVID-19

В Сингапуре уже две недели не выявляли новых случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Сингапуре уже 15 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом среди местных жителей, сообщает газета Straits Times.

Это самый продолжительный период без новых случаев инфицирования среди сингапурцев с начала пандемии. При этом медики в среду выявили семь так называемых завезенных случаев заражения у людей, прибывших в Сингапур из других стран. Пациентам отправили уведомления, чтобы они оставались дома.

С начала пандемии в Сингапуре коронавирусом заразились более 58 тыс. человек, 28 умерли. В больницах остаются 37 человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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