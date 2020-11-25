Грызлов обвинил Киев в торможении процесса обмена пленными

Киев предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ по Донбассу, не дожидаясь 16 декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона не идет на диалог с Донбассом и создает препятствия для нового обмена пленными, заявил полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

"Украинская власть не идет на диалог с Донбассом, дезавуировав предыдущие договоренности, срывает принятие решения по мерам выполнения режима прекращения огня, игнорируя многократные предложения Донецка и Луганска, включающие в себя уточнение функционирования координационного механизма по верификации нарушений. Непринятие решений может привести к обострению ситуации и эскалации конфликта", - сказал он журналистам по итогам встречи, добавив, что киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом.

Кроме того, Грызлов отметил, что на сегодняшний день Киев затормозил процесс подготовки к новому обмену с Донбассом.

"Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными. Все это создает непреодолимые препятствия для нового обмена", - подчеркнул он.

Полпред РФ выразил надежду, что предстоящие консультации участников Нормандского формата, возможно, будут содействовать выработке рекомендаций по основным принципам формирования "дорожной карты", чтобы украинская делегация смогла представить соответствующий Минским соглашениям документ, согласовать его с Донбассом, одобрить на уровне высших органов государственной власти и тем самым получить необходимые полномочия для начала реальной работы по выходу из кризиса.

Позже представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник заявил, что украинская сторона отказывается рассматривать проект "дорожной карты" выполнения минских соглашений, предлагаемый на рассмотрение группы, разработанный Луганском и Донецком.

"Представитель Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук на заседании Контактной группы заявил, что украинская сторона при подготовке "дорожной карты" не намерена рассматривать проекты, внесенные представителями республик Донбасса, а хочет видеть только проект от Российской Федерации", - сообщил Мирошник в среду "Интерфаксу".

Он отметил, что отказ Киева от обсуждения с представителями Донбасса действий по урегулированию конфликта "является, по сути, заявлением о выходе Украины и из Контактной группы, и из Минских соглашений".

Тем временем украинская делегация на заседании группы напомнила о своей позиции, что основой урегулирования в Донбассе является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности как таковые.

"Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", - говорится в сообщении на официальной фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ после заседания в среду.

Украинская делегация убеждена, что выходом из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу является проведение до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

Предложение Киева по внеочередному заседанию ТКГ

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится в среду, 16 декабря, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики по итогам очередных переговоров ТКГ в режиме видеоконференции.

Между тем украинская делегация в ТКГ инициировала проведение на следующей неделе внеочередного заседания, на котором должны быть рассмотрены шесть вопросов.

Как сообщается на странице украинской делегации в фейсбуке, на этом заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

- освобождение удерживаемых лиц;

- разблокировка "российской стороной" работы КПВВ в Донбассе;

- финализация договоренности о 19 участках разминирования;

- финализация договоренности о 4 новых участках разведения сторон;

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Из-за пандемии коронавируса переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины проходят в режиме видеоконференции.