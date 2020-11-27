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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 61 млн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 60 930 094 на 8 утра пятницы по московскому времени, увеличившись за сутки на 583 124 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 431 513 человек против 1 420 462 на утро четверга. Выздоровели более 39 млн.

В число стран с 6 млн и более случаев заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 883 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - плюс 112 539) и 263 417 летальных исходов (рост на 1 240), излечились более 4,87 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 43 082 человека. Всего зафиксировано 9 309788 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 492 до 135 715, поправились более 8,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 204 220 заболевших, что на 37 614 человек больше, чем сутками ранее. Умерли 171 460 больных (рост - 691), вылечились более 5,55 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 184,5. В США на 1 млн жителей скончалось 812 человек, в Индии - 98, в Бразилии - 804.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 27 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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