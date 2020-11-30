Минск предложил создать при ШОС независимый от Запада финансовый фонд

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко выступил за создание в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) независимого от западных стран финансового фонда и заявил о заинтересованности Минска расширить свое участие в работе Энергетического клуба ШОС.

"Белорусская сторона считает весьма востребованным создание полноценного финансового института, не зависящего от решений и действий западных структур", - заявил Головченко на заседании Совета глав правительств ШОС в формате видеоконференции в понедельник. Фрагмент выступления Головченко разместила в интернете пресс-служба правительства.

"Эта идея в полной мере отвечает российской инициативе о принятии Межбанковским объединением ШОС "дорожной карты" по преодолению последствий пандемии COVID-19 для экономик стран - членов ШОС. С учетом значительного опыта в финансовой и банковской сферах Межбанковское объединение ШОС могло бы разработать и внести проект концепции создания данной финансовой организации", - отметил белорусский премьер.

По его словам, основными направлениями деятельности финфонда в рамках ШОС могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в том числе на поддержку программ развития.

Кроме того, Головченко предложил создать в рамках Энергетического клуба ШОС механизм регулярных встреч по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности по аналогии с мероприятиями, проводимыми по другим направлениям. "Уверен, что создание такого формата взаимодействия будет отвечать современным вызовам в области ядерной безопасности, а также способствовать укреплению международного сотрудничества в данной сфере", - отметил премьер.

"Белоруссия активно развивает международное сотрудничество по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях. Мы заинтересованы в расширении участия нашей страны в работе Энергетического клуба ШОС", - добавил Головченко.

Членам ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.