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Пашинян отменил намеченный на начало декабря визит в Москву

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет в Москву в начале декабря, сообщили "Интерфаксу" в правительстве страны.

"Поскольку принято решение о проведении заседания Евразийского межправсовета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ в режиме видеоконференции, премьер-министр Армении не поедет в Москву", - заявили в пресс-службе правительства.

Собеседник агентства отметил также, что командировка начальника Службы протокола аппарата премьера в Москву для подготовки визита Пашиняна отменена.

Ранее в понедельник стало известно, что премьер-министры Армении и РФ Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.

"Михаил Мишустин проинформировал, что, исходя из эпидемиологической обстановки, он обратился в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой провести запланированное на 4 декабря в Москве заседание Евразийского межправсовета в режиме видеоконференции", - сообщала пресс-служба армянского правительства.

Пашинян и Мишустин обсудили также ряд вопросов, касающихся повестки армяно-российских союзнических отношений, добавили в пресс-службе.

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности состоится 2 декабря под председательством президента РФ Владимира Путина и пройдет в формате онлайн, сообщили ранее в секретариате ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Пашинян собирается посетить с визитом Россию. На сайте правительства республики была опубликована информация, что решением армянского премьера начальник службы протокола аппарата главы правительства Эдуард Арутюнян командируется в Москву с 30 ноября по 4 декабря включительно для подготовки визита политика в столицу РФ.

Между тем источник в правительстве Армении сообщал "Интерфаксу", что Пашинян может посетить Москву 3 декабря. По его словам, армянский премьер в Москве примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 октября в Ереване договорились, что очередное заседание Евразийского межпрасовета состоится 4 декабря в Москве.

Никол Пашинян Армения Москва Михаил Мишустин Евразийский межправсовет

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