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Турция ужесточила требования для ресторанов и кафе в гостиницах

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - МВД Турции в связи с ростом заболеваемости COVID-19 разослало в 81 провинцию страны циркуляр об ужесточении требований к ресторанам и кафе, находящимся на территории гостиниц.

"Некоторые отели и объекты размещения нарушают правила, установленные для ресторанов на их территориях, и обслуживают людей, не проживающих в гостиницах, устаивают развлекательные программы с музыкой и едой", - следует из документа.

Как напомнили в министерстве, рестораны при гостиницах могут оказывать услуги только постояльцам и не имеют права работать навынос. Живая музыка, караоке и камерные концерты запрещены после 22:00.

"В связи с рядом нарушений инспектирование таких заведений будет проводиться чаще, полиция будет проверять всех клиентов ресторанов, выявлять нарушения среди персонала. За несоблюдение требований санитрано-эпидемиологической безопасности полагается штраф, для юрлиц - вплоть до уголовного дела", - отмечается в документе.

В середине ноября Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, кинотеатры, а рестораны и кафе с 10:00 до 20:00 работают навынос, а с 20:00 - только на доставку.

Власти Турции призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок в общественных местах обязательно, в противном случае придется заплатить штраф в размере 900 лир или около 9,3 тыс. рублей.

Турция коронавирус

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