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Siemens задумался о переводе газовых турбин на водородное топливо

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Германский концерн Siemens разрабатывает возможности по использованию водородного топлива в своих газовых турбинах, сообщил на Российско-европейской конференции по климату президент "Сименс энергетика" в России Олег Титов.

Для примера он привел завод компании в Финспонге (Швеция), где производятся турбины малой и средней мощности.

"Такая турбина, как SGT-800, например. Для нее мы изготовили и испытали более 800 горелок для работы на водородном топливе и соответствующим образом испытывали лопатки. По крайней мере уже сейчас опыт показывает, что в такой турбине мы можем до 50% использовать водород. А в турбинах на базе авиационных - практически 100%", - отметил топ-менеджер.

Ранее 1 декабря вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия и Германия прорабатывают различные формы сотрудничества в области водородной энергетики, а "Газпром" анонсировал создание специализированной дочерней компании "Газпром водород" для реализации проектов в этой области.

В октябре правительство России опубликовало распоряжение о плане мероприятии "Развитие водородной энергетики в РФ до 2024 года". В преамбуле документа отмечается, что одним из вызовов энергетической безопасности для страны является изменение структуры спроса на энергоресурсы, включая замещение углеводородов другими видами энергетических ресурсов, в том числе водородом.

О необходимости занимать появляющиеся в рамках энергоперехода ниши, в том числе возобновляемая и водородная энергетика, говорил тогда еще министр энергетики Александр Новак, выступая в Госдуме перед назначением на пост вице-премьера.

Siemens Германия Олег Титов Финспонге Александр Новак Газпром

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