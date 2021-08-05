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Siemens увеличил квартальную прибыль в 2,5 раза,

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG зафиксировал рост чистой прибыли на 151% в третьем квартале 2021 финансового года и улучшил прогноз на текущий год в целом.

Чистая прибыль германской компании за квартал, завершившийся 30 июня, составила 1,35 млрд евро против 539 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBITA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - выросла в прошедшем квартале на 29%, до 2,32 млрд евро с 1,79 млрд евро. Рентабельность этих подразделений повысилась до 15,3% с 14,3% годом ранее.

Квартальная выручка Siemens составила 16,10 млрд евро против 12,98 млрд евро, увеличившись на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем заказов, полученных в апреле-июне, подскочила на 47%, до 20,49 млрд евро с 13,91 млрд евро.

Выручка подразделения программных решений и технологий (Digital Industries) выросла на 14%, до 4,18 млрд евро, департамента интеллектуальной инфраструктуры (Smart Infrastructure) - на 12%, до 3,77 млрд евро. Доходы подразделения транспортного машиностроения (Mobility) повысились на 4%, составив 2,26 млрд евро Подразделение Siemens Healthineers, выпускающее диагностическое медицинское оборудование, увеличило выручку на 51%, до 5 млрд евро, чему способствовали продажи тестов на COVID-19.

Аналитики, опрошенные компанией, в среднем прогнозировали скорректированную EBITA промышленных подразделений на уровне 2,1 млрд евро, выручку - 15,11 млрд евро, объем заказов - 16,32 млрд евро.

С учетом хороших показателей за девять месяцев фингода Siemens в очередной улучшила прогноз чистой прибыли на весь финансовый год, который завершится 30 сентября 2021 года. Компания ожидает теперь, что чистая прибыль составит 6,1-6,4 млрд евро вместо ранее прогнозировавшихся 5,7-6,2 млрд евро. Прогноз роста сопоставимой выручки по итогам года повышен до 11-12% с 9-11%.

Акции Siemens дорожают на 3,9% в ходе торгов в четверг. С начала 2021 года капитализация компании увеличилась на 21,8%, до 107,8 млрд евро.

Siemens Германия

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