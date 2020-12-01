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Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США пока что не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования, заявил во вторник генпрокурор страны Уильям Барр.

"На сегодняшний день, мы не обнаружили случаев мошенничества в тех масштабах, которые могли бы привести к изменению результата выборов", - сказал Барр в интервью агентству Associated Press.

Он пояснил, что прокуроры и сотрудники ФБР по-прежнему проверяют жалобы и информацию, которая поступает относительно случаев возможного мошенничества на выборах.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишивших его победы.

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