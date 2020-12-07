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Генпрокурор США задумался об уходе в отставку до окончания президентства Трампа

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Уильям Барр рассматривает вопрос о том, чтобы покинуть свой пост до конца срока полномочий президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленных источников.

По словам одного из них, Барр может объявить о своем уходе до конца года. На решение Барра могло повлиять нежелание Трампа признавать свое поражение на президентских выборах или его реакция на слова генпрокурора о том, что Минюст не выявил масштабных нарушений в ходе выборов.

Один из собеседников издания заявил, что генпрокурор США рассматривает возможность ухода еще с конца ноября и Трамп не повлиял на него. По данным другого источника, Барр пришел к выводу, что он завершил работу, которую намеревался выполнить в Министерстве юстиции.

Отмечается, что генпрокурор США еще не принял окончательного решения, и перспектива его пребывания на посту до 20 января - дня инаугурации нового президента - остается.

Если Барр все-таки решится уйти в отставку до конца правления администрации Трампа, ожидается, что его место займет заместитель генерального прокурора Джеффри Розен.

США Дональд Трамп Уильям Барр

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