В Молдавии выявили новый суточный максимум по числу случаев COVID

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В среду в Молдавии зарегистрирован новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом - 1717 случаев за один день, сообщил на пресс-конференции 2 декабря вечером государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.

Прежний антирекорд по количеству случаев был зарегистрирован в субботу, 28 ноября, - 1712 случаев за один день.

"В среду было обработано 4282 теста, в том числе 3861 первичный тест. В результате выяснилось, что 1717 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 110 680", - отмечается в сообщении.

По словам Рымиша, из медицинских учреждений в среду было выписано 793 пациента, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 96 711 человек.

"К сожалению, за последние сутки скончалось 20 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 2343 человек", - сказал госсекретарь министерства.

Ситуация с коронавирусом в Молдавии

Число активных случаев коронавируса в Молдавии составляет 11 526. Всего госпитализировано 3728 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 279 находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе 51 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 6084 человека с легкими формами COVID-19, а 30 569 человек находятся под наблюдением семейного врача.

На период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдавии объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт будет работать по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски во время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.