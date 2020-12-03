Сторонники Санду вышли на митинг к парламенту Молдавии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - У здания парламента Молдавии проходит массовая акция протеста сторонников избранного президента Майи Санду.

Участники акции протеста требуют исключения из повестки дня парламента закона о переподчинении Службы информации и безопасности от президента к парламенту. Как заявила Санду, это делается, "чтобы ограничить влияние избранного президента на ситуацию в стране".

Также, протестующие требуют исключения из повестки дня парламента ряда других инициатив, которые были внесены в парламент Партией социалистов и фракции партии "Шор".

"Действующий президент Игорь Додон в панике! Им движет страх! На выборах президента он получил вотум недоверия на выборах президента, и теперь боится ответственности. Он боится потерять контроль над спецслужбами, боится, что будут раскрыты его серые схемы и он будет привлечен к ответственности. Его уже ничего не спасет! Долой парламент, долой диктатуру! Мы за досрочные парламентские выборы!" -заявил депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля.

В акции протеста принимают участие сторонники оппозиционной партии "Действие и солидарность", "Нашей партии" а также других формирований. Они подчеркивают, что "это гражданский протест людей против коррупции и беспредела". Протест проходит без партийной символики.

По оценкам полиции, в акции принимают участие более пяти тысяч человек, которые заполнили сквер перед парламентом. Все носят маски и стараются соблюдать меры безопасности в условиях пандемии.

Полиция выстроила кордон перед зданием парламента, но в действия манифестантов не вмешивается. Сотни полицейских и карабинеров находятся за зданием парламента и готовы вмешаться в случае возникновения беспорядков.