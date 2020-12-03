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Депутаты подрались в парламенте Молдавии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты от оппозиции в парламенте Молдавии не позволили парламентскому большинству провести заседание парламента, заблокировав его трибуну и президиум.

Как передает корреспондент "Интерфакса", вице-председатель парламента (от Партии социалистов) Влад Батрынча пытался вести заседание, чтобы принять включенные в повестку дня законы о государственном бюджете, о бюджете социального и медицинского страхования. Депутаты от оппозиции заблокировали микрофон и не дали министру финансов Сергею Пушкуца представить законопроекты. Батрынча поставил на голосование все три законопроекта, после чего объявил, что они приняты в первом чтении. За это проголосовали депутаты от Партии социалистов и фракции "Шор".

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Это вызвало возмущение оппозиции. Депутаты стали срывать стационарный микрофон вице-спикера, подняли его, оттолкнули и забрали кресло. В его защиту выступили депутаты от Партии социалистов. В парламенте начались стычки между депутатами, они толкали друг друга и обливали водой.

В заседании парламенте объявлен перерыв на неограниченное время.

Акция протеста, которая продолжалась более трех часов у стен парламента, завершилась. Она была организована по призыву избранного президента Майи Санду. Накануне она призвала своих сторонников выйти в четверг на акцию протеста "против узурпации власти" действующим президентом Игорем Додоном. Участники акции договорились, что в пятницу протесты продолжатся.

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