Комитет Палаты представителей будет работать над возвращением США в ВОЗ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Новый глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса демократ Грег Микс заявил, что намерен тесно сотрудничать с администрацией объявившего себя избранным президентом Джо Байдена по иранской ядерной сделке и другим вопросам.

В распространенном заявлении Микса говорится, что он планирует "новый способ ведения бизнеса", включая работу по возвращению США в соглашение по иранскому атому и во Всемирную организации здравоохранения, а также прилагать усилия к тому, чтобы вернуть Конгрессу традиционный контроль над правом объявлять войну.

"Нам нужно не только вновь вступить в контакт с миром, который ощутил явное отсутствие глобального лидерства США, но и переосмыслить традиционные подходы к внешней политике", - подчеркнул политик.

Микс должен сменить на посту главы комитета Элиота Энгела на заседании Конгресса в январе 2021 года.

Новый глава комитета накануне был избран демократами в Палате представителей 148 голосами "за" и 78 "против". СМИ обращают внимание, что Микс станет первым афроамериканцем, который займет этот пост.