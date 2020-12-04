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Вопрос о закупке российской вакцины в Киеве пока не рассматривают

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Украина будет закупать только те вакцины от COVID-19, которые в ходе клинических испытаний докажут эффективность и безопасность, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Что касается российской вакцины, то в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, сейчас проходит только третья стадия клиниспытаний. Еще раз повторю: пока не проведена третья стадия клинических испытаний, на мой взгляд, говорить не о чем", - сказал он журналистам.

"На территории Украины мы можем использовать только те вакцины, которые безопасны. Безопасными являются вакцины, прошедшие все стадии клинические испытания, в том числе третью стадию, которая наиболее масштабная и предусматривает вакцинацию десятков тысяч людей. Эти данные публикуются на ресурсах ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Мы будем закупать исключительно те вакцины, которые преквалифицированы ВОЗ", - добавил министр.

Украина Россия коронавирус

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