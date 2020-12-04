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Минздрав Украины призвал ввести жесткий карантин с начала января

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Украины рекомендует ввести трехнедельный жесткий карантин в начале следующего года, чтобы обеспечить работу медицинской системы в пик сезонных заболеваний в конце января и в феврале, заявил министр Максим Степанов.

"В настоящее время мы, как министерство здравоохранения, не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков", - сказал Степанов на брифинге в Киеве в пятницу. "Можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас на нее есть в связи с COVID-19", - добавил министр.

Степанов отметил, что есть данные и законы эпидемиологии, и все врачи понимают, что в конце января и на протяжении февраля ожидается пик заболеваемости гриппом, что также приведет к серьезной нагрузке на украинскую систему здравоохранения.

"Именно поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости и госпитализированных с COVID-19", - пояснил глава Минздрава.

Министр также сообщил, что Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с первых чисел января. Этот карантин будет совпадать с традиционным затишьем в бизнесе и каникулами в школах и вузах.

"Мы предложим ввести жесткий карантин с первых чисел января на три недели. Мы знаем, что в новогодние праздники на Украине с 1 января все замирает, что у детей и студентов каникулы. Поэтому мы сделаем жесткий карантин и совместим его с достаточно естественными вещами, которые всегда попадают на январь", - сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также допустил, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры.

Кроме того, премьер заявил, что останавливать работу общественного транспорта в городах, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях. "Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде в пятницу.

Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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