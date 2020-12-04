Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Кипр в 2021 году станет принимать привитых от COVID туристов без теста

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Власти Кипра разрешат туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса COVID-19, посещать страну без прохождения тестирования на наличие инфекции, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на заявление кабинета министров.

"Согласно представленному министром транспорта Янисом Каруссосом плану, который вступит в силу 1 марта 2021 года, люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не будут обязаны предоставлять документ об отрицательном результате теста на коронавирус по прибытии", - говорится в документе.

В миреКипр 1 марта откроет границы для всех граждан РоссииЧитать подробнее

Как в свою очередь отмечает британское издание The Guardian, данная мера включена в измененный план по возобновлению авиасообщений в страну.

The Guardian подчеркивает, что данная мера правительства Кипра является доказательством того, что жизнь станет намного проще для тех, кто решит сделать прививку от COVID-19, несмотря на заверения властей и экспертом в том, что вакцинация не будет обязательной.

На данный момент две потенциальные вакцины от коронавируса, разработанные американской компанией Pfizer с немецкой BioNTech и компанией Moderna, находятся на рассмотрении регулирующих органов в США и Европе. Их эффективность по итогам клинических испытаний составляет 95% и 94,1% соответственно.

На этой неделе Великобритания стала первой страной, которая одобрила применение вакцины Pfizer и BioNTech. Вакцинационная кампания в стране начнется со следующей недели.

Кипр коронавирус

Новости по теме

Новости

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Пандемия коронавируса

Минздрав Украины призвал ввести жесткий карантин с начала января

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Что случилось этой ночью: пятница, 4 декабря

Конгресс США внес в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2"

Конгресс США внес в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2"

Палата представителей США поддержала резолюцию в отношении Пригожина

Санкции против Турции из-за С-400 включены в проект бюджета США

Белорусская оппозиция представила шесть сценариев развития событий

Белорусская оппозиция представила шесть сценариев развития событий
Выборы в США - 2020

Верховный суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре итогов выборов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');