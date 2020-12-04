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Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США, контролируемая демократами, большинством голосов поддержала легализацию каннабиса в стране на федеральном уровне, пишет в пятницу издание The Hill.

За принятие законопроекта проголосовали 228 членов палаты представителей, против - 164.

Некоторые уже поспешили назвать законопроект исторически", так как дискуссия на его счет длится не первый год. Если закон вступит в силу, то на свободу должны будут, например, выйти осужденные за употребление марихуаны.

Однако, как западные СМИ, законопроект может не пройти одобрение Сенатом, который контролируется республиканцами, как правило, настороженно относящимися к идее легализации наркотиков.

Законопроект предполагает, что марихуана будет исключена из федерального Закона о контролируемых веществах, согласно которому она относится к классификации опасных наркотиков, таких как героин и кокаин. Их употребление и распространение грозит в США уголовным наказанием.

В некоторых американских штатах разрешается использовать марихуану в медицинских целях.

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