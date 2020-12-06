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Украина захотела разместить ракетные комплексы "Нептун" на юге страны

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны Украины заинтересовано в принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун", дивизионы с таким оружием будут размещены в южных областях страны, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Соответствующим решением (...) мы демонстрируем свою безоговорочную заинтересованность иметь как можно скорее "Нептун" в боевом порядке войска", - цитирует министра правительственная газета "Урядовый курьер".

"Он (ракетный комплекс - ИФ Украина) станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", - подчеркнул Таран.

Кроме того, по словам Тарана, следующим этапом должно стать создание корабельного варианта комплекса "Нептун".

Ранее в июле госконцерн "Укроборонпром" заявил об успешных испытаниях ракетного комплекса Р-360 "Нептун" в Одесской области. Пуски осуществлялись на полигоне "Алибей", стрельба велась с боевой частью ракет.

"Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования, предназначенных для поражения боевых кораблей и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. Украинские разработчики утверждают, что они практически незаметны для вражеских радаров.

Украина комплекс Нептун

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