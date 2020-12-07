Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Больше всего случаев COVID с ноября было завезено в Эстонию из России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонию с 1 ноября больше всего случаев коронавируса было завезено из России, далее следуют Украина и Финляндия, заявила главный специалист отдела заразных заболеваний департамента здоровья республики Евгения Эпштейн.

"Начиная с 1 ноября в Эстонию завезено 346 случаев коронавируса из 35 государств", - сообщила Эпштейн в понедельник порталу телерадиовещания ERR.

По ее словам, из России вирус был завезен в 83 случаях, из Финляндии и Украины по 51 случаю.

Кроме того, зарегистрировано 30 случаев "импорта" заболевания из Швеции, 17 из Румынии, 11 из Польши, 9 из Великобритании, по 8 человек из Латвии и Дании, а также зафиксированы случаи завоза из Литвы, Италии и Кипра.

По данным на понедельник, в Эстонии с начала пандемии COVID-19 заболевание выявлено у 15 226 человек. Прирост за последние сутки составил 248 случаев. С начала пандемии выздоровели 9 009 человек, скончались 133 человека.

Хроника коронавируса. Декабрь.

11
В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в ШвейцарииГватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии
Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Эстония Евгения Эпштейн Коронавирус

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Задержанных в Турции российских журналистов НТВ депортируют

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

"Европейский акт Магнитского" вступит в силу во вторник

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 декабря

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Румынии

Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Румынии

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

В США объяснили механизм "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');