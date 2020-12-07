Больше всего случаев COVID с ноября было завезено в Эстонию из России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонию с 1 ноября больше всего случаев коронавируса было завезено из России, далее следуют Украина и Финляндия, заявила главный специалист отдела заразных заболеваний департамента здоровья республики Евгения Эпштейн.

"Начиная с 1 ноября в Эстонию завезено 346 случаев коронавируса из 35 государств", - сообщила Эпштейн в понедельник порталу телерадиовещания ERR.

По ее словам, из России вирус был завезен в 83 случаях, из Финляндии и Украины по 51 случаю.

Кроме того, зарегистрировано 30 случаев "импорта" заболевания из Швеции, 17 из Румынии, 11 из Польши, 9 из Великобритании, по 8 человек из Латвии и Дании, а также зафиксированы случаи завоза из Литвы, Италии и Кипра.

По данным на понедельник, в Эстонии с начала пандемии COVID-19 заболевание выявлено у 15 226 человек. Прирост за последние сутки составил 248 случаев. С начала пандемии выздоровели 9 009 человек, скончались 133 человека.