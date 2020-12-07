Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

Поставка вакцин по миру может начаться только в конце весны

Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник намерен подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Главное - это убедиться в том, что мы распространим вакцины среди американцев до того, как начнем их поставку по всему миру", - заявил телеканалу чиновник из администрации президента.

Он также предположил, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине "в конце весны - начале лета", после того, как прививку сделают те, "у кого есть желание пройти вакцинацию".

Источник отметил, что указ предписывает Минздраву определить приоритетность распространения вакцины среди американцев со скоростью, "невиданной прежде".

Кроме того, в указе будут прописаны рамки работы в контексте предоставление международного доступа к вакцине.

В указе будут изложены "три основных подхода" правительства, которые включают работу с партнерами, обладающими финансовыми средствами для закупки высокоэффективных вакцин.

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что для неблагополучных в финансовом плане стран США будут "привлекать ресурсы, чтобы помочь им закупить вакцину".

Fox News отмечает, что об указе стало известно за несколько дней до того, как Управление по санитарному надзору США (FDA) проведет встречу по рассмотрению заявки на чрезвычайное применение вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, эффективность которой по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%.

FDA также планирует 17 декабря провести встречу по рассмотрению запроса на одобрении вакцины компании Moderna, ее эффективность составляет 94,1%.

Близкий к рабочей группе по коронавирусу при Белом доме источник на прошлой неделе заявил Fox News, что разрешение на экстренное использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech может поступить уже в пятницу 11 декабря.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.