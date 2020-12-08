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Франция решила построить к 2038 году атомный авианосец за 7 млрд евро

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник объявил о планах создать к 2038 году новейший авианосец с ядерной силовой установкой, сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, этот корабль, который должен будет заменить единственный действующий авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль", будет стоять на вооружении примерно до 2080 года. Новый корабль весом в 70 тыс. тонн и длиной в 300 м должен будет в полтора раза превышать размеры "Шарля де Голля".

Планируется, что авианосец будет оборудован американскими электромагнитными катапультами для запуска самолетов, причем на корабле будут базироваться самолеты следующего поколения.

По оценкам французских СМИ, стоимость проекта составит примерно 7 млрд евро.

В свою очередь один из советников Макрона, отмечает AP, заявлял, что обладание авианосцем позволит Франции проецировать свое влияние в глобальном масштабе.

Макрон во время выступления на предприятии ядерной сферы в городе Ле-Крёзо отмечал, что ядерный арсенал Франции и ее атомная энергетика лежат в основе "стратегической автономии" страны и что ядерный сектор вносит вклад в поддержание Францией статуса великой державы.

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