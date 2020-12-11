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Финляндия заверила в отсутствии угроз из-за инцидента на АЭС "Олкилуото"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Центр радиационной безопасности Финляндии (STUK) передал в МАГАТЭ информацию о происшествии 10 декабря на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото" и об отсутствии опасности в результате этого инцидента, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

"STUK сообщил, что происшествие не представляло опасности для безопасности людей или окружающей среды, и что уровень радиации на предприятии и в его окрестностях находится на нормальном уровне", - отмечается в заявлении.

По данным STUK, причиной происшествия стала неисправность системы очистки воды для охлаждения реактора. В результате сбоя в функционировании системы наблюдалось временное повышение уровня радиации в паропроводах энергоблока АЭС.

Реактор второго энергоблока по-прежнему остановлен, однако оператор АЭС Teollisuuden Voima Oyj отменил экстренный режим реагирования. В свою очередь STUK продолжит следить за действиями, предпринимаемыми на втором энергоблоке, отметили в МАГАТЭ.

МАГАТЭ продолжит контактировать с партнерами в Финляндии по этому вопросу, добавили в организации.

Накануне сообщалось, что в Финляндии на АЭС "Олкилоуто" в Эурайоки в четверг в 12:22 (13:22 по Москве) возникла нештатная ситуация, которая привела к повышению уровня радиации внутри станции.

Генеральный директор Центра ядерной и радиационной безопасности STUK Петтери Тийппана сообщил на пресс-конференции, что на станции немедленно были предприняты высшие меры защиты. Была произведена автоматическая экстренная остановка реактора, показавшего нештатную ситуацию.

Российские ученые-атомщики считают, что инцидент на АЭС в Финляндии не несет угрозы России и европейским странам.

"В целом по имеющейся информации авария ни нам, никому в Европе не угрожает, так как все радиоактивные частицы остались внутри", - заявил "Интерфаксу" директор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.

При этом он отметил, что на данный момент о произошедшем "очень мало информации".

В свою очередь член общественного совета "Росатома", профессор, академик РАЕН Владимир Кузнецов назвал остановку энергоблока "нормальным ходом вещей, который может случиться".

Финляндия МАГАТЭ

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