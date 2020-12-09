Саммит ЕС даст согласие на очередное продление санкций против РФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС на заседании Европейского совета 10 декабря, как ожидается, дадут "зеленый свет" на дальнейшее продление на полгода экономических санкций против РФ из "украинского пакета", сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Действительно, состоится обзор выполнения Минских соглашений. А затем приступим к продлению санкций", - сказал в среду в Брюсселе журналистам функционер ЕС, знакомивший их на условии анонимности с повесткой дня предстоящей очной встречи европейских лидеров.

Ожидаемое решение глав государств и правительств стран ЕС по экономическим санкциям для России будет носить политический характер. Постановление, имеющее юридическую силу, должен будет в последующем принять Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступит в силу.

Санкции из "украинского пакета"

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.

С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Перед каждым очередным продлением экономических санкций на саммитах ЕС заслушивается сообщение стран-участниц "нормандского формата" Германии и Франции о состоянии выполнения Минских соглашений.

Что включают в себя санкции

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".