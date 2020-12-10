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Коордсовет заявил о создании "народных посольств" за пределами Белоруссии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Координационный совет (КС) заявил о начале работы с 11 декабря "народных посольств" Белоруссии за пределами страны.

"Очень символично, что именно сегодня, во Всемирный день прав человека, во всем мире открываются представительства демократической Беларуси за границей. Защита прав белорусских граждан, а также помощь нашим соотечественникам, которые были вынуждены уехать из Беларуси, должны стать хорошим фундаментом для строительства таких организаций", - сообщила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время Zoom-конференции в четверг.

Член президиума КС Павел Латушко в ходе конференции сообщил, что "народные посольства" начинают работу в 20 странах мира, включая Россию, Литву, Швецию, Германию, Великобританию, Испанию, Бразилию и др.,

"Убежден, что открытие народных посольств это только первый шаг на пути для построения принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее соседями, другими зарубежными партнерами", - отметил Латушко.

Он подчеркнул, что перед "народными посольствами" не стоит весь объем задач, который выполняют профессиональные дипломатические представительства. "Это будут пункты для получения информации от белорусских граждан (находящихся за рубежом - ИФ), которые нуждаются в какой-либо помощи, для распространения информации о реальном положении дел в нашей стране. Народные посольства будут заниматься в том числе коммуникацией, организовывать встречи с представителями дипломатического корпуса, осуществлять взаимодействие с другими организациями белорусской диаспоры, проводить экономические, культурные, информационные мероприятия", - добавил он.

Латушко подчеркнул, что инициатива создания альтернативных белорусских представительств за рубежом исходит от участников Всемирного конгресса белорусов. Конгресс проходил 31 октября - 1 ноября текущего года, в его работе принимали участие около 150 тыс. граждан и выходцев из Белоруссии, проживающих более чем в 50 странах мира, отметил член президиума КС.

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