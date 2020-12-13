Очевидцы сообщили о спецтехнике в Минске перед новой акцией протеста

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Минск ввели спецтехнику перед очередной несанкционированной акцией протеста.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, утром в воскресенье военная техника, водометы и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики, были замечены сразу в нескольких районах Минска. По данным портала tut.by, в некоторых районах города протестующие уже проводят локальные акции.

Несколько выходных подряд протесты проходят в районном формате. Люди собираются в колонны в своих дворах и районах Минска. Меры безопасности в центре белорусской столицы усилены, хотя и не в таком объеме, как раньше.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Октябрьская площадь не огорожена, как обычно, металлическими конструкциями. Патрулей не видно, только за Дворцом республики стоят два грузовика для перевозки личного состава. Администрация президента огорожена, возле нее - желтый автобус с силовиками.

Такой же стоит улице Мясникова у дома правительства. Традиционной точкой концентрации силовиков в этом районе был мост на улице Московской. По словам корреспондента агентства, сейчас там никого нет.

Площадь Независимости и подходы к ней не оцеплены, у главного корпуса БГУ в районе улицы Ленинградской дежурит ГАИ.