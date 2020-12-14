США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подписал документ, исключающий Судан из списка стран-спонсоров терроризма, сообщило в понедельник посольство США в Хартуме.

"Госсекретарь подписал документ, с сегодняшнего дня отменяющий статус государства-спонсора терроризма для Судана", - отмечается в заявлении посольства в фейсбуке.

В октябре президент США Дональд Трамп пообещал исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма, как только эта страна выплатит компенсацию в размере $335 млн жертвам террористических атак в США и их семьям.

Судан - одна из четырех стран в мире наряду с Сирией, Ираном и КНДР, которая была внесена Белым домом в список государств - спонсоров терроризма. Хартум попал в список в 1993 году, потому что Вашингтон обеспокоили связи Судана с международными террористическими организациями.