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В Минске задержали около 100 человек на акции протеста пенсионеров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированной акции протеста пенсионеров в Минске в понедельник составило около 100 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные незарегистрированным в Белоруссии правозащитным центром "Весна".

В настоящее время в списках правозащитного центра 98 человек. Самый пожилой среди задержанных – мужчина 1937 года рождения. Кроме того, задержана женщина 1938 года рождения.

Правозащитники уточняют, что некоторых пенсионеров уже отпустили из РУВД.

В понедельник в центре Минска собрались пенсионеры, чтобы провести акцию протеста. Сотрудники правоохранительных органов не дали им собраться в колонну. Практически сразу начались задержания, сообщалось о 26 задержанных.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белоруссия Минск

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