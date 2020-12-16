Парламент Молдавии отменил закон о запрете "российской пропаганды"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии отменил закон о запрете так называемой "российской пропаганды". Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдавии, закон был принят вечером 53 голосами депутатов (из 101) от Партии социалистов и фракции партии "Шор".

Депутаты от оппозиции бойкотировали заседание парламента, заявив, что в повестку дня были включены "токсичные законопроекты".

Один из авторов законопроекта, депутат от Платформы "За Молдову" Сергей Сырбу признал, что он был одним из авторов отменяемого закона, который был принят три года назад.

"Я признаю, что мы тогда допустили ошибку. Мы хотели бороться с внешней пропагандой, а оказалось, что еще более опасна внутренняя пропаганда, как через СМИ, так и из этого зала. Поэтому, я предлагаю отменить принятый тогда закон", - сказал Сырбу, который недавно перешел из группы Pro Moldova в платформу "За Молдову", куда чуть ранее перешел из Демократической партии.

Так называемый закон "о запрете российской пропаганды" был принят в декабре 2017 года и вступил в силу в феврале 2018 года. Он запрещает ретрансляцию на территории Молдавии информационных, информационно-аналитических и военных программ производства стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Новое парламентское большинство, сформированное социалистами с партией "Шор", 3 ноября приняло в первом чтении законопроект об отмене закона 2018 года.