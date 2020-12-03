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Парламент Молдавии в I чтении отменил "запрет российской пропаганды"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроекты о функционировании языков и об отмене закона о запрете "российской пропаганды", передает корреспондент "Интерфакса".

Они были приняты большинством голосов депутатов от Партии социалистов и фракции "Шор" - 51 из 101 депутата, против выступала оппозиция и избранный президент Майя Санду.

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Законопроект о функционировании языков закрепляет за русским статус языка межнационального общения.

Парламентарии в первом чтении также одобрили отмену так называемого закона о запрете иностранной пропаганды. Этот закон, вступивший в силу в феврале 2018 года, запрещает ретрансляцию на территории страны информационных, информационно-аналитических и военных программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Кроме того, в первом чтении были приняты без обсуждения три законопроекта, направленных на приведение национального законодательства в соответствии с законом об особом статусе Гагаузской автономии.

Молдавия

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