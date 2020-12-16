Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:16Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Вдову боевика ИГ осудили на 30 лет по делу об атаке на Charlie Hebdo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Париже приговорил вдову боевика "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) Хаят Бумеддин к 30 годам тюрьмы по делу об атаках на журнал Charlie Hebdo и магазин кошерных продуктов в 2015 году, сообщает газета Le Parisien.

Бумеддин признали виновной в участии в преступной террористической группировке и в финансировании терроризма. Всего в процессе фигурировали 14 предположительных сообщников террористов, виновных в нападениях на кошерный супермаркет Hyper Cacher и журнал Charlie Hebdo.

Кроме вдовы боевика, к 30 годам тюрьмы приговорили Али Риза Полата, которого суд назвал "центральным звеном" в подготовке террористических актов. Он планирует подать апелляцию.

Остальных обвиняемых приговорили к менее длительным тюремным срокам от четырех лет. У шестерых из них суд не увидел террористических мотивов, что помогло добиться смягчения приговора.

В январе 2015 года несколько вооруженных людей открыли стрельбу в офисе французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. В результате нападения 12 человек погибли и 11 получили ранения. В этом же месяце террорист Амеди Кулибали ворвался в магазин кошерной пищи на востоке Парижа и открыл огонь. В результате погибли четыре человека, еще несколько были взяты в заложники. Впоследствии террорист был ликвидирован.

Франция ИГ Charlie Hebdo

Новости

Капсула китайского зонда с лунным грунтом успешно приземлилась

Ереван заявил, что РФ помогла армянским военным вырваться из окружения

Ереван заявил, что РФ помогла армянским военным вырваться из окружения

Что произошло за день: среда, 16 декабря

Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения

Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой

Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте

Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте
Пандемия коронавируса

ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года

ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года

Попова выступила против создания дублирующих ВОЗ организаций

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянские СМИ сообщили о 160 плененных в Карабахе военных

Армянские СМИ сообщили о 160 плененных в Карабахе военных
Пандемия коронавируса

Врачи ЕС предсказали продление локдауна в Германии до Пасхи

Врачи ЕС предсказали продление локдауна в Германии до Пасхи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');