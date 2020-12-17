Путин отметил особый характер своих отношений с Си Цзиньпином

Президент РФ также высоко оценил личные качества турецкого лидера Эрдогана

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил особый характер своих отношений с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может быть, иногда даже противоположные взгляды, но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент такой прогнозируемости, это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о его отношениях с теми или иными мировыми лидерами.

Что касается Китая, то, по словам президента, с этой страной у России совпадающие интересы по очень многим направлениям. "Может быть, это, а может быть, какие-то флюиды на личном уровне, способствовали тому, что у меня очень добрые, деловые прежде всего, но в то же время и очень доверительные, дружеские отношения с председателем Си Цзиньпином. Это, конечно, помогает в работе", - сказал Путин.