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В Швейцарии ввели квоты на катание на горнолыжных курортах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые горнолыжные курорты в Швейцарии начали вводить квоты на количество человек на склонах в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщают швейцарские СМИ.

На подобное ограничение пошел один из самых больших курортов в Альпах Порт дю Солей. Квоты начнут действовать с пятницы.

Между тем, власти кантона Цюрих призвали курорты закрыться, указав на то, что с учетом загруженности из-за коронавируса, больницы в регионе "едва ли смогут оказывать помощь тем, кто пострадает на горнолыжных склонах".

Швейцария в отличие от других европейских стран не стала закрывать свои зимние курорты на время рождественских и новогодних праздников из-за коронавируса.

Ранее между европейскими странами возникли разногласия относительно работы горнолыжных курортов. В результате Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в Брюсселе посчитали это вопросами национальной компетенции.

Власти отдельных стран опасаются, что в случае отсутствия единых правил европейцы отправятся в те страны, где разрешено катание на горных лыжах и сноубордах, и это приведет к росту заболеваемости коронавирусом по их возвращении на родину. Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.

Швейцария

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