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Французские ученые заразиться COVID-19 в баре проще, чем в транспорте

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - При посещении баров и ресторанов, а также спортзалов, риск заразиться коронавирусом выше, чем в транспорте или в магазине, говорится в исследовании французских ученых из Института Пастера.

"Посещение ресторанов и баров было связано с дополнительным риском, как уже отмечали ранее. Этот дополнительный риск не наблюдался при посещении магазинов в период контроля за их работой", - говорится в исследовании института.

Исследователи выяснили, что риск заразиться коронавирусом выше, когда в доме живет много людей, особенно если среди них есть дети школьного возраста.

Они также обнаружили связь между дополнительным риском заражения и посещением спортивных залов. В общественном транспорте, наоборот, вероятность заразиться не повышается.

Исследователи провели опрос среди 25,6 тыс. человек, а также провели интервью с 3,4 тыс. зараженными в октябре и ноябре.

Франция коронавирус Институт Пастера

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