Разработчики игры Cyberpunk 2077 опубликовали крупный патч

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Польская студия CD Projekt RED опубликовала очередной патч игры Cyberpunk 2077, сообщается на официальном сайте производителя.

Доработки в обновлении позволят игре работать более качественно. Компания сообщает, что после установки патча 1.2 обновятся графика, звук и многое другое. Обновление для Cyberpunk 2077 уже доступно для игры на ПК и консолях.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is now live on PC and consoles! A version for Stadia will follow later this week.

The list of changes for this update is available here: https://t.co/gbDIp90CXG pic.twitter.com/gt64a8DPzW — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021

Cyberpunk 2077 - мультиплатформенная компьютерная игра, разработанная студией CD Projekt RED. Игра была анонсирована еще в 2012 году, но выпущена была только 10 декабря 2020 года. Уже первые игроки начали сообщать о многочисленных ошибках в работе долгожданной игры, в том числе о тех, которые не позволяли пройти миссию до конца.