Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:19Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Разработчики игры Cyberpunk 2077 опубликовали крупный патч

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Польская студия CD Projekt RED опубликовала очередной патч игры Cyberpunk 2077, сообщается на официальном сайте производителя.

Доработки в обновлении позволят игре работать более качественно. Компания сообщает, что после установки патча 1.2 обновятся графика, звук и многое другое. Обновление для Cyberpunk 2077 уже доступно для игры на ПК и консолях.

Cyberpunk 2077 - мультиплатформенная компьютерная игра, разработанная студией CD Projekt RED. Игра была анонсирована еще в 2012 году, но выпущена была только 10 декабря 2020 года. Уже первые игроки начали сообщать о многочисленных ошибках в работе долгожданной игры, в том числе о тех, которые не позволяли пройти миссию до конца.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными

Пандемия коронавируса

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Пандемия коронавируса

Во Франции заполнены почти 90% мест в палатах интенсивной терапии

Канада ввела санкции против участников строительства Крымского моста

Грузовые суда возобновили движение по Суэцкому каналу

В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

Первые суда начали движение к ранее перекрытой части Суэцкого канала

Пандемия коронавируса

Президент Пакистана после первой прививки заразился коронавирусом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Третьяковка проведет крупные выставки Репина в Хельсинки и Париже

Третьяковка проведет крупные выставки Репина в Хельсинки и Париже
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');